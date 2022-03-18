Б. Миронов ответил на вопрос, помогло ли «Спартаку», что его не воспринимали фаворитом

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0).

Мы знаем, что СКА иногда меняет тактику — первый период играет в одну тактику, второй период — в другую. Мы всё знали, разбирали команду, готовились, план на игру был. Здесь ничего нового для нас не было.

Помогло ли, что «Спартак» не воспринимали фаворитом? Прессу стараемся не читать, мы готовились полным ходом к «Йокериту», но так сложилось, что прошли во второй раунд без игр. Фаворит или нет, надо выходить и играть каждый матч только на победу. А кто что пишет, нас мало касается. Мы готовились и показывали это своей игрой», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.