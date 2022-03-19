Юбердо обошёл Йокинена и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории «Флориды»

28-летний канадский форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо оформил дубль к середине встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:0) благодаря чему ему удалось выйти на чистое второе место в истории клуба по количеству заброшенных шайб.

На счету Юбердо их стало 189, а у занимавшего второе место легендарного финна Оли Йокинена – 188. Лидер по этому показателю действующий игрок «Пантерз» Александр Барков с 207 голами.

В текущем сезоне Юбердо принял участие в 62 матчах, в которых набрал 86 (21+65) очков при коэффициенте полезности «+24» и 36 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 584 (189+395) результативных действий в 653 матчах.

Контракт Юбердо с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2022/2023, согласно этому соглашению он зарабатывает $ 5,9 млн за сезон. Общая сумма его 6-летнего контракта составила $ 35,4 млн.