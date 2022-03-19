А. Юдин: истинное соотношение сил в серии СКА — «Спартак» увидим во втором матче

Заслуженный мастер спорта, экс-игрок СКА и «Спартака», тренер Александр Юдин подвёл итог первого матча серии между питерским и московским клубами, который завершился победой красно-белых со счётом 6:1.
«Бесспорно, итоговый счёт не отображает истинной картины. Это был не день СКА. Госпожа удача полностью отвернулась от питерского клуба, а спартаковцам, наоборот, везло во всём. Все рикошеты были за «Спартак». Уверен, что серия будет интересная и истинное соотношение сил мы увидим послезавтра, во втором матче серии. Думаю, что в этом противостоянии мы увидим пять-шесть матчей», — сказал Александр Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
Второй матч серии между санкт-петербургским СКА и московским «Спартаком» состоится завтра, в воскресенье, 20 марта. Начало игры – в 17:00 мск.
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