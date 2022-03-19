Нападающий «Миннесоты»: Капризов — лидер. Он меняет правила игры и втягивает парней в бой

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо поделился мнением о российском нападающем команды Кирилле Капризове.



«Он заряжает нас энергией. Когда Кирилл бодр и чувствует себя хорошо, мы тоже обычно чувствуем себя отлично. Он очень много значит для нашей команды. Бывают игры, в которых он набирает несколько очков, а мы проигрываем, и он совсем не злится на нас. Вот такой он человек. Хорош как на площадке, так и за её пределами.

Но… мы хотим, чтобы он набрал 100, 105 очков, стал лучшим снайпером лиги. Это то, что мы хотим от нашей команды. Если он это делает, мы знаем, что как команда мы отлично проводим сезон.



Он дарит энергию каждый день. Ты можешь просто сказать, когда он настроен оптимистично и чувствует себя хорошо на площадке, — мы обычно также чувствуем себя хорошо в своей игре. Он много значит для нашей команды, и… он лидер и меняет правила игры. И он втягивает в бой многих парней», — приводит слова Фолиньо The Athletic.