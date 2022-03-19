Гатиятулин: «Салават» не завладел преимуществом, пропустив дважды. Наверное, показалось

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 1-1).



«Упорная борьба, с первых секунд играли строго по заданию, создавали моменты, здорово сыграли спецбригады. В целом всей команде могу сказать только слова благодарности за самоотдачу. Отмечу также наших болельщиков, поддержка сумасшедшая, ребята достают из себя всё, что есть.



У нас есть в тренерском штабе человек, который отвечает за игру на вбрасываниях. Здорово, что ребята слышат нас, выполняют план, намеченный на игру. «Салават» завладел преимуществом, пропустив две шайбы? Мы хорошо готовились к этой серии, понимали, что кто будет пропускать первым в матчах, тому придётся раскрываться. Сегодня мы забили первыми, соперник где-то прибавил, стал играть активнее, поэтому вам наверное показалось, что «Салават» завладел преимуществом. Но нет, мы сыграли строго по счёту, постарались исключить лишние потери и ошибки и придерживались плана.



Желание у ребят есть всегда. Ни один игрок ни одного матча в чемпионате не сыграл без желания. Ребята играют для болельщиков. Возможно, в первой игре серии сказалась пауза между раундами, отсутствие игровой практики. Но по самоотдаче к парням претензий не было», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.