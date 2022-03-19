Журналист The Athletic о возможном обмене Бобровского: это не поставит «Флориду» на колени

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили список наиболее неприкосновенных активов клубов НХЛ в преддверии дедлайна, а также активов, которые будут обменяны с наименьшей вероятностью. Говоря о «Флориде Пантерз», журналисты упомянули российского вратаря Сергея Бобровского.
«Самый неприкосновенный актив: Джонатан Юбердо. Актив, который обменяют с наименьшей вероятностью: Сергей Бобровский.
Шон: Какой дикой могла бы быть сделка с Бобровским! Когда я подумал об этом (конечно, о его $ 10 млн ежегодно), был удивлён, узнав, что контракт подойдёт к концу в 2027 году. Почему-то кажется, что он должен быть ещё дольше. Мы назвали Бобровского, хотя в этом году он был хорош. «Пантеры» авторитетны, они демонстрируют, что сделка их не поставит на колени. Это немного проще, когда у вас есть лидер лиги по передачам, подписанный на сделку по сниженной цене, да? Скажи что-нибудь хорошее о Юбердо, напарник.
Дом: Ну, не так уж часто вы получаете потенциального кандидата на «Харт Трофи» по такой милой сделке. «Флорида» должна быть на седьмом небе с таким парнем, который за следующие два сезона заработает всего $ 5,9 млн. Он может стоить вдвое больше», — приводит слова журналистов The Athletic.
- 19 марта 2022
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