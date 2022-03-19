Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 19 марта

Сегодня, 19 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались ЦСКА и московское «Динамо», на Востоке — «Трактор» и «Салават Юлаев».
В стартовом матче дня «Трактор» в Челябинске уверенно обыграл «Салават Юлаев». За хозяев отличились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Томаш Гика набрал 3 (0+3) очка. Гол престижа у уфимцев забил Динар Хафизуллин.
ЦСКА же во второй раз подряд обыграл московское «Динамо». Армейцы на каждый гол бело-голубых отвечали в течение минуты своей шайбой. В составе ЦСКА отличились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. За «Динамо» забили Станислав Галиев и Артём Фёдоров.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 0-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 2-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 0-1;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-1.
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