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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 19 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 19 марта
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Сегодня, 19 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались ЦСКА и московское «Динамо», на Востоке — «Трактор» и «Салават Юлаев».

В стартовом матче дня «Трактор» в Челябинске уверенно обыграл «Салават Юлаев». За хозяев отличились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Никита Тертышный. Томаш Гика набрал 3 (0+3) очка. Гол престижа у уфимцев забил Динар Хафизуллин.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2022, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бывальцев (Ткачёв, Тертышный) – 24:01 (5x4)   2:0 Кравцов (Гика, Бэйлен) – 24:54 (5x4)   2:1 Хафизуллин (Шмелёв, Кадейкин) – 38:38 (5x4)   3:1 Седлак (Гика) – 55:24 (4x4)   4:1 Тертышный (Гика) – 57:26 (en)

ЦСКА же во второй раз подряд обыграл московское «Динамо». Армейцы на каждый гол бело-голубых отвечали в течение минуты своей шайбой. В составе ЦСКА отличились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. За «Динамо» забили Станислав Галиев и Артём Фёдоров.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2022, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Абрамов – 09:16 (5x5)   1:1 Галиев – 15:45 (5x5)   2:1 Григоренко (Карнаухов, Слепышев) – 16:19 (5x5)   2:2 Фёдоров (Игумнов) – 31:39 (5x5)   3:2 Каменев (Окулов) – 32:03 (5x5)   4:2 Попов (Гилмор, Провольнев) – 42:18 (5x5)
Турнирная сетка плей-офф КХЛ4893

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 0-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 2-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 0-1;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 1-1.

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