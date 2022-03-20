Коннор Макдэвид первым набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).
Это позволило ему довести свой результативный счёт в текущем сезоне до 90 (35+55) баллов. Канадский нападающий первым достиг этой отметки в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Макдэвиду потребовалась 61 встреча.
Отметим, что канадец лидирует в списке бомбардиров сезона. Он опережает ближайших конкурентов, одноклубника Леона Драйзайтля и нападающего «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо, на четыре очка.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
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