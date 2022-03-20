Филип Форсберг стал рекордсменом «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб

Сегодня, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» провёл игру с «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал победу со счётом 6:3, а одну из шайб забросил Филип Форсберг. Для хоккеиста она стала 211-й в Национальной хоккейной лиге.
Таким образом, Форсберг стал рекордсменом клуба по количеству голов, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.
Также у «Нэшвилла» в этом матче заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ээли Толванен, Маттиас Экхольм, Мэтт Дюшейн и россиянин Яков Тренин, который в этой игре набрал два очка.
В текущем сезоне Форсберг провёл 49 матчей и набрал 58 очков: забросил 33 шайбы и отдал 25 результативных передач. Он выступает за команду с сезона-2012/2013.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» отправится в гости к «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 05:00 мск. «Торонто» на домашнем льду сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:00 мск.
- 20 марта 2022
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
09:44
-
09:30
-
08:24
-
07:42
-
07:25
-
06:47
-
06:10
-
05:56
-
05:01
-
02:51
-
02:40
-
01:46
-
00:55
-
00:48
-
00:48
-
00:44
- 19 марта 2022
-
23:55
-
23:47
-
23:40
-
23:37
-
23:14
-
23:00
-
22:43
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:21
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:08