Филип Форсберг стал рекордсменом «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб

Сегодня, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» провёл игру с «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал победу со счётом 6:3, а одну из шайб забросил Филип Форсберг. Для хоккеиста она стала 211-й в Национальной хоккейной лиге.



Таким образом, Форсберг стал рекордсменом клуба по количеству голов, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.



Также у «Нэшвилла» в этом матче заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ээли Толванен, Маттиас Экхольм, Мэтт Дюшейн и россиянин Яков Тренин, который в этой игре набрал два очка.



В текущем сезоне Форсберг провёл 49 матчей и набрал 58 очков: забросил 33 шайбы и отдал 25 результативных передач. Он выступает за команду с сезона-2012/2013.



В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» отправится в гости к «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 05:00 мск. «Торонто» на домашнем льду сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:00 мск.