Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филип Форсберг стал рекордсменом «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб

Филип Форсберг стал рекордсменом «Нэшвилла» по количеству заброшенных шайб
Комментарии

Сегодня, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» провёл игру с «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал победу со счётом 6:3, а одну из шайб забросил Филип Форсберг. Для хоккеиста она стала 211-й в Национальной хоккейной лиге.

Таким образом, Форсберг стал рекордсменом клуба по количеству голов, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке.

Также у «Нэшвилла» в этом матче заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ээли Толванен, Маттиас Экхольм, Мэтт Дюшейн и россиянин Яков Тренин, который в этой игре набрал два очка.

В текущем сезоне Форсберг провёл 49 матчей и набрал 58 очков: забросил 33 шайбы и отдал 25 результативных передач. Он выступает за команду с сезона-2012/2013.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» отправится в гости к «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 05:00 мск. «Торонто» на домашнем льду сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022