Семёнов: нужно очень хорошо подготовиться, так как игроки «Металлурга» выйдут злыми

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от второго матча серии второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом».
«Новый день начнётся и не важно, с каким счётом ты выигрываешь или проигрываешь. Выходишь на игру заряженным. Нам нужно очень хорошо подготовиться, так как они выйдут злыми, тем более мы играем у них дома. Они хотят отыграться, поэтому нужно выйти мобилизованными, быть готовыми, что с первых смен они побегут вперёд, захотят завладеть инициативой. Нужно гнуть свою линию, играть так, как нам тренера говорят – по установленной тактике. Тогда будет успех.
Мы должны просто друг другу все помогать, не важно нападающий выбыл или защитник. Мы должны играть друг за друга и приносить пользу команде – в каждой смене, каждом моменте», – сказал Семёнов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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