«Авангард» после двух периодов обыгрывает «Металлург», клубы забросили 11 шайб за 40 минут

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» принимает омский «Авангард» в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. После второго периода гости ведут со счётом 6:5.



На пятой минуте Владимир Брюквин открыл счёт в матче, на девятой «Металлург» отыгрался усилиями Джоша Карри, а на 11-й Павел Дедунов вновь вывел омичей вперёд. На 18-й минуте Арсений Грицюк увеличил преимущество «Авангарда», а на 20-й отличился Дамир Шарипзянов.

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На пятой минуте второго периода Кирилл Семёнов забросил пятую шайбу своей команды в матче. После этого тренерский штаб «Магнитки» сменил голкипера Василия Кошечкина на Ивана Налимова. Таким образом, Василий не доигрывает второй матч подряд.



На 27-й минуте Никита Коростелёв отыграл один гол «Металлурга», на 30-й Алексей Береглазов забил шестой гол «Авангарда». На 34-й минуте хозяева отличились дважды: сначала забил Брендан Лайпсик, затем Коростелёв оформил дубль. На последней минуте второго периода счёт до минимума сократил Максим Карпов.

Напомним, в первом матче «Авангард» выиграл у «Магнитки» со счётом 8:1.