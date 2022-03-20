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Макдэвид — первый игрок за 21 год с 90+ очками в шести сезонах подряд

Макдэвид — первый игрок за 21 год с 90+ очками в шести сезонах подряд
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Канадский нападающий достиг отметки в 90 результативных баллов в текущем регулярном чемпионате. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», канадский нападающий в шестой раз набирает не менее 90 очков за сезон. Он повторил достижения Брайана Троттье и Марио Лемье по количеству сезонов с 90+ очками до 26 лет. Больше таких сезонов только у Дэйла Хаверчака и Уэйна Гретцки — по восемь.

Кроме того, Макдэвид стал первым игроком НХЛ за 21 год с 90+ очками в шести сезонах подряд. В последний раз такое удавалось Яромиру Ягру между сезонами-1995/1996 и 2000/2001.

Напомним, в ночь с 19 на 20 марта в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

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