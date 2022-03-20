«Бостон» заключил контракт с Хампусом Линдхольмом на 8 лет, защитник заработает $ 52 млн
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«Бостон Брюинз» заключил новое соглашение с 28-летним защитником Хампусом Линдхольмом, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
«Мишки» подписали с игроком обороны соглашение на восемь лет с кэпхитом $ 6,5 млн. Общая сумма сделки составит около $ 52 млн.
Ранее «Бостон» выменял Хампуса Линдхольма у «Анахайм Дакс», в котором он провёл всю карьеру в НХЛ. По прошлому контракту зарплата Линдхольма составляла $ 5,2 млн.
Напомним, Линдхольм принял участие в 582 матчах в НХЛ (все — за «Анахайм»), в которых набрал 222 (57+165) очка при общем показателе полезности «+74». Кроме того, он сыграл 55 встреч в плей-офф Кубка Стэнли, набрав 21 (4+17) результативный балл при коэффициенте полезности «+11».
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