«Торонто» выставил на драфт отказов вратаря Мразека. Он зарабатывает $ 3,8 млн в год

Сегодня, 20 марта, «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов чешского голкипера Петра Мразека, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман.



Летом 2021 года клуб подписал с 30-летним чехом соглашение на три года. Кэпхит договора — $ 3,8 млн. Общая сумма сделки — $ 11,4 млн.



В течение регулярного чемпионата текущего сезона Мразек проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу. В нынешней регулярке чешский голкипер принял участие в 17 матчах, пропуская в среднем 3,48 шайбы за встречу и отражая 88,4% бросков.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге, помимо «Торонто», Мразек успел поиграть за «Детройт Ред Уингз», в котором начинал заокеанскую карьеру, «Филадельфию Флайерз» и «Каролину Харрикейнз».