«Торонто» выменял 38-летнего защитника «Сиэтла» Джиордано

Защитник «Сиэтл Кракен» Марк Джиордано обменян в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне 38-летний защитник принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 23 очка при общем показателе полезности «-21» и 47 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 1004 сыгранных матча, в которых он набрал 532 (149+383) результативных балла.
Напомним, летом 2021 года «Сиэтл» забрал Джиордано у «Калгари Флэймз» в ходе драфта расширения. Канадский защитник провёл 15 сезонов в составе «огоньков» — с 2004 года он выступал за команду. С сезона-2013/2014 Джиордано был капитаном «Калгари».
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