Александр Радулов забил четвёртый гол в сезоне, поразив ворота «Вашингтона»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». К началу первого периода во встрече выигрывают гости — 1:0.

На третьей минуте матча счёт открыл российский нападающий «шерифов» Александр Радулов. Он забросил свою четвёртую шайбу в текущем сезоне.

Очки за результативные передачи на свой счёт записали Эса Линделль и Мариан Студенич.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что 36-летний Радулов проводит свой 55-й матч в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 20 очков: четыре гола и 16 результативных передач.