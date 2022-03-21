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«Тампа» выменяла у «Оттавы» Ника Пола, отдав взамен Мэтью Джозефа

«Тампа» выменяла у «Оттавы» Ника Пола, отдав взамен Мэтью Джозефа
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Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз» в преддверии дедлайна переходов совершили обмен. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Так, в результате сделки, «Тампа» получила 27-летнего канадского крайнего форварда Ника Пола с последним годом 2-летнего контракта на сумму в $ 2,7 млн ($ 1,35 млн в год), отдав взамен 25-летнего канадского правого нападающего Мэтью Джозефа также с последним годом 2-летнего соглашения на общую сумму $ 1,48 млн ($ 775 тыс.).

Отмечается, что «Сенаторз» сохранят в своей платёжной ведомости около 40% процентов от контракта Ника Пола, а также получат выбор в четвёртом раунде на драфте НХЛ 2024 года.

В нынешнем сезоне Ник Пол провёл 59 матчей за «Оттаву», в которых набрал 18 (11+7) очков при коэффициенте полезности «-18» и 22 минутах штрафного времени. У Мэтью Джозефа – 18 (8+10) результативных действий в 58 играх нынешнего сезона.

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