Флёри остался без ловушки, но доиграл эпизод. «Чикаго» в этом моменте пропустил шайбу

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри в матче с «Виннипег Джетс» в одном из эпизодов остался без ловушки, однако голкипер сумел доиграть эпизод до конца. В этой атаке «Виннипег» сумел забить сопернику.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале НХЛ на русском языке.
Напомним, сегодня в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго» принимал «Виннипег». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Джетс» дублем отметился Дженсен Харкинс, ещё по шайбе на счету Николая Элерса, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера. За «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.
В текущем сезоне Флёри провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и оформил четыре шат-аута.
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