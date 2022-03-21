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Флёри остался без ловушки, но доиграл эпизод. «Чикаго» в этом моменте пропустил шайбу

Флёри остался без ловушки, но доиграл эпизод. «Чикаго» в этом моменте пропустил шайбу
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри в матче с «Виннипег Джетс» в одном из эпизодов остался без ловушки, однако голкипер сумел доиграть эпизод до конца. В этой атаке «Виннипег» сумел забить сопернику.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале НХЛ на русском языке.

Напомним, сегодня в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго» принимал «Виннипег». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Джетс» дублем отметился Дженсен Харкинс, ещё по шайбе на счету Николая Элерса, Кайла Коннора, Джоша Моррисси и Блейка Уилера. За «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддиш и Филипп Курашев.

В текущем сезоне Флёри провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и оформил четыре шат-аута.

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