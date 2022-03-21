Голкипер Марк-Андре Флёри стал игроком «Миннесоты»

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри в результате обмена стал игроком «Миннесоты Уайлд», сообщает в «Твиттере» инсайдер Фрэнк Серавалли.



«Чикаго» взамен получит пик второго раунда драфта НХЛ, который в зависимости от выступления Флёри в «Миннесоте» может стать пиком первого раунда.



Отметим, что 37-летний голкипер выступал за «Питтсбург Пингвинз» с нынешним генеральным менеджером «Миннесоты» Биллом Герином.



Флёри в текущем сезоне принял участие в 45 встречах, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. «Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции НХЛ, набрав 53 очка после 63 встреч. «Миннесота» — на четвёртой строчке Востока, заработав 76 баллов после 60 проведённых встреч.



Напомним, Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017), а также «Везины Трофи» (2021).