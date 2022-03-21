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Стали известны детали обмена Флёри из «Чикаго» в «Миннесоту»

Стали известны детали обмена Флёри из «Чикаго» в «Миннесоту»
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Голкипер Марк-Андре Флёри, выступавший за «Чикаго Блэкхоукс», в результате обмена стал игроком «Миннесоты Уайлд».

«Чикаго» взамен получил условный выбор во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Однако при определённых обстоятельствах пик второго раунда может превратиться в пик первого раунда. Это произойдёт в том случае, если «Уайлд» дойдут до финала конференции, а Флёри за два раунда плей-офф одержит как минимум четыре победы.

Флёри в текущем регулярном сезоне принял участие в 45 встречах за «Чикаго», отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. «Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 76 баллов после 60 проведённых встреч.

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