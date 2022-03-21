Стали известны детали обмена Флёри из «Чикаго» в «Миннесоту»
Поделиться
Голкипер Марк-Андре Флёри, выступавший за «Чикаго Блэкхоукс», в результате обмена стал игроком «Миннесоты Уайлд».
«Чикаго» взамен получил условный выбор во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Однако при определённых обстоятельствах пик второго раунда может превратиться в пик первого раунда. Это произойдёт в том случае, если «Уайлд» дойдут до финала конференции, а Флёри за два раунда плей-офф одержит как минимум четыре победы.
Флёри в текущем регулярном сезоне принял участие в 45 встречах за «Чикаго», отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. «Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 76 баллов после 60 проведённых встреч.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:28
-
18:23
-
18:14
-
17:40
-
17:29
-
17:17
-
16:56
-
16:42
-
16:28
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:53
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:47
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
11:54
-
11:50
-
11:31
-
11:00
-
10:31
-
10:11
-
09:51
-
09:30
-
09:11
-
08:30
-
08:22
Партнерский контент