Кудашов: по содержанию игры у меня претензий к игрокам «Динамо» нет. Счёт плохой
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:2).
«Счёт плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет. Создали много моментов и сопернику не дали много создать. По реализации есть проблемы, надо переломить это. Да, где-то поначалу ЦСКА владел преимуществом, но мы грамотно оборонялись, а потом добавили и стали создавать моменты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу армейцев. Следующий матч между клубами состоится в среду, 23 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Начало — в 19:30 мск.
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