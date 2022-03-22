«Когда буду писать мемуары, подумаю». И. Воробьёв о причинах победы «Магнитки» в 3-м матче

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:2, 1-2).



«Хорошая игра. Ребята молодцы, здорово отработали, компактно, много бросков блокировали. Голдобин забил три, но хотел бы отметить всю команду.



Что мешало так играть раньше? Когда буду писать мемуары, тогда подумаю. Недостаточно компактно играли в обороне. «Авангард» хорош в игре без шайбы. Когда им проигрываешь две-три шайбы, надо раскрываться. Тогда они выставляют вас в таком свете, в каком мы оказались в предыдущих матчах. И наоборот, когда они проигрывают, то им надо раскрываться. Это было и по сезону, и сейчас так же.



Почему играем в гостях лучше, чем дома? Будем думать. С «Барысом» была первая игра, входили сложно. На выезде так на выезде. Главное, что до четырёх побед тут», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.