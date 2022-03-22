Б. Миронов — об 1-2 в серии со СКА: «Спартак» ни в коем случае не собирается сдаваться

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (1:2, 1-2).
«Очередная хорошая и тяжёлая игра. Были моменты, которыми мы не воспользовались и не реализовали их. Поэтому что сказать — готовимся дальше. Ни в коем случае не собираемся сдаваться. Эта игра уже в истории. Завтра потренируемся, поработаем, опять проанализируем игру. Сегодня были серьёзные ошибки, которыми воспользовался соперник. Ещё раз всё обговорим, покажем видео и будем готовиться к следующей игре.
Во втором периоде всегда бывают длинные смены. Если не успеваешь смениться, происходит наложение звеньев. Сегодня такая игра лучше получилась у СКА, в прошлом матче во втором периоде мы были лучше. Здесь нужно грамотно меняться, чтобы на льду не было уставших игроков. Второй период — это очень тяжёлый отрезок. Нужно грамотно обороняться и хорошо проводить смены, чтобы не попадать на пересменках.
Понятно, что Талалуеву было тяжело — он долгое время провёл в «Химике». Потихоньку набирал форму, стал показывать хорошую игру — и мы решили ввести свежую кровь. Я скажу, что для первой игры он смотрелся довольно прилично.
Бардаков не стал драться с Евенко? Может быть, задание у него было — не ввязываться в стычки. Это плей-офф, эмоции. Здесь нужно правильно себя ввести. Раз он сделал такой выбор — я не могу залезть ему в голову и прочитать мысли. Тяжело тут что-либо сказать», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 марта 2022
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:08
-
22:03
-
21:35
-
21:21
-
21:14
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:17
-
20:00
-
19:34
-
19:00
-
18:40
-
18:15
-
17:57
-
17:37
-
17:10
-
16:40
-
16:25
-
15:30
-
14:56
-
14:14
-
13:45
-
13:08
-
12:51
-
12:26
-
12:00