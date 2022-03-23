Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин пропустил пять шайб за 11 минут матча с «Нью-Джерси»

Игорь Шестёркин пропустил пять шайб за 11 минут матча с «Нью-Джерси»
Комментарии

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев. Отметим, «Рейнджерс», ворота которых защищает российский голкипер Игорь Шестёркин, пропустили пять шайб во втором периоде, которые были заброшены за 11 минут.

В составе «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Тарар и Егор Шарангович.
Свои две шайбы «Рейнджерс» забросили в первом периоде. Отличились Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 86 голов.

«Рейнджерс» мощно сработали в дедлайн. Команда Шестёркина и Панарина пойдёт за Кубком? «Рейнджерс» мощно сработали в дедлайн. Команда Шестёркина и Панарина пойдёт за Кубком?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022