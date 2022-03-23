Александр Овечкин повторил результат Радека Дворжака по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 83-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, появившись на льду во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1260-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он повторил результат завершившего карьеру чешского форварда Радека Дворжака (1260), выйдя на 83-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшим ориентиром для Овечкина являются показатели легендарных в прошлом игроков — защитника Скотта Нидермайера и нападающего Билла Герина (оба — по 1263).

Отметим, что лидирует по этому показателю нападающий Патрик Марло, завершивший карьеру после сезона-2020/2021. Он сыграл в 1779 матчах. Из действующих хоккеистов самое большое количество матчей провёл 42-летний форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 1707.