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Александр Овечкин повторил результат Радека Дворжака по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин повторил результат Радека Дворжака по сыгранным матчам в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 83-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, появившись на льду во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:5).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1260-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он повторил результат завершившего карьеру чешского форварда Радека Дворжака (1260), выйдя на 83-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшим ориентиром для Овечкина являются показатели легендарных в прошлом игроков — защитника Скотта Нидермайера и нападающего Билла Герина (оба — по 1263).

Отметим, что лидирует по этому показателю нападающий Патрик Марло, завершивший карьеру после сезона-2020/2021. Он сыграл в 1779 матчах. Из действующих хоккеистов самое большое количество матчей провёл 42-летний форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 1707.

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