Александр Барабанов забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:3.



На 52-й минуте матча российский нападающий Александр Барабанов сравнял счёт. Российский форвард забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне после передачи чешского страйкера Томаша Гертла.



Позже вперёд гостей вывел Логан Кутюр. Ранее же за гостевую команду отличились Тимо Майер и Марк-Эдуар Власик.



У хозяев же заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд.

Всего у Барабанова на счету в текущем сезоне 55 сынранных матчей, 10 заброшенных шайб и 23 голевые передачи.