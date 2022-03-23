Дубли Кемпе и Байфилда помогли «Лос-Анджелесу» разгромить «Нэшвилл»

«Лос-Анджелес Кингз» на «Крипто.ком Арене» принимали «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1, дублем отметился Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд.



Счёт встречи на четвёртой минуте открыл шведский нападющий хозяев Кемпе. Затем через три минуты отличился Артур Калиев. Далее на 11 минуте встречи счёт крупным сделал Тревор Мур. Нападающий гостей Филип Томасино сократил отставание во втором периоде. Байфилд снова сделал преимущество хозяев «+3». Кемпе на 54 минуте забил дубль и сделал счёт 5:1. Конечный результат утвердил Байфилд, также записав на свой счёт вторую шайбу.



В параллельной игре «Аризона Койотс» принимала «Сиэтл Кракен». Победу одержали гости со счётом 4:2.



У хозяев голами отличились Ник Шмальц и Ник Ритчи. За «Кракен» свои шайбы забросили Карсон Суси(дубль), Даниэль Спронг и Морган Гики.

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