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Дубли Кемпе и Байфилда помогли «Лос-Анджелесу» разгромить «Нэшвилл»

Дубли Кемпе и Байфилда помогли «Лос-Анджелесу» разгромить «Нэшвилл»
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«Лос-Анджелес Кингз» на «Крипто.ком Арене» принимали «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1, дублем отметился Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд.

Счёт встречи на четвёртой минуте открыл шведский нападющий хозяев Кемпе. Затем через три минуты отличился Артур Калиев. Далее на 11 минуте встречи счёт крупным сделал Тревор Мур. Нападающий гостей Филип Томасино сократил отставание во втором периоде. Байфилд снова сделал преимущество хозяев «+3». Кемпе на 54 минуте забил дубль и сделал счёт 5:1. Конечный результат утвердил Байфилд, также записав на свой счёт вторую шайбу.

В параллельной игре «Аризона Койотс» принимала «Сиэтл Кракен». Победу одержали гости со счётом 4:2.

У хозяев голами отличились Ник Шмальц и Ник Ритчи. За «Кракен» свои шайбы забросили Карсон Суси(дубль), Даниэль Спронг и Морган Гики.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кемпе (Копитар) – 03:26 (5x5)   2:0 Калиев (Байфилд, Спенс) – 06:36 (5x4)   3:0 Мур (Лизотт) – 10:39 (4x5)   3:1 Томасино (Йози, Джохансен) – 23:33 (5x5)   4:1 Байфилд (Купари, Мур) – 45:59 (5x5)   5:1 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 53:18 (en)   6:1 Байфилд – 53:46 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Шмальц (Келлер, Гостисбер) – 28:11 (5x4)   1:1 Суси (Эберле, Веннберг) – 28:29 (5x5)   2:1 Ритчи (Эрикссон) – 29:13 (5x5)   2:2 Спронг (Шварц, Данн) – 33:39 (5x4)   2:3 Суси (Донато, Гики) – 37:18 (5x5)   2:4 Гики (Макканн, Линд) – 52:38 (5x5)
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