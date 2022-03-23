Стали известны составы «Трактора» и «Салавата Юлаева» на четвёртый матч серии

Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на четвёртый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов — Науменков, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;

Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Панин — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;

Зубарев, Пустозёров — Пименов — Алалыкин; Скориков.

«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;

Кирпичников, Основин — Стась — Капустин; Рользигер.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».