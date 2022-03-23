Стали известны составы «Трактора» и «Салавата Юлаева» на четвёртый матч серии
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Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на четвёртый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Скрынник);
Коледов — Науменков, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;
Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Панин — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
Зубарев, Пустозёров — Пименов — Алалыкин; Скориков.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Кирпичников, Основин — Стась — Капустин; Рользигер.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата».
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