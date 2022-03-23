«Шарипзянов дурит арбитров с начала серии». Вайсфельд — о судействе в плей-офф КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд раскритиковал защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова за симуляции. В третьем матче серии с «Металлургом» нападающий магнитогорцев Егор Коробкин был удалён за подножку на 19-й минуте.
«Я посмотрел на Шарипзянова, удаление за подножку… Мы обязательно возьмём это в «Судейскую». Я удивляюсь! Так нельзя играть. Там картинно просто… Алексей Анисимов говорит, что они борются с симуляциями. Если они борются с симуляцией и не дают Шарипзянову за этот момент, то вообще не декларируйте эту борьбу. Он их дурит с самого начала серии.
Что такое Шарипзянов? Это такой Ironman (железный человек. — Прим. «Чемпионата») в нашем понимании — все шайбы на себя выловил, силовые приёмы, никого не пропускает. И тут он так падает… Просто не хочется оскорблять человека, но ему нужно взглянуть в зеркало. Так нельзя. Я смеялся над Квартальновым, который говорил, что они падают. Сейчас говорю: Дмитрий Вячеславович, извините», — сказал Вайсфельд в эфире канала «Спорт-экспресса» на YouTube.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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