Гатиятулин о Бэйлене: Ник за команду подраться мог всегда. Может, берёт уроки единоборств

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после разгромной победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 7:1 (2-2) поделился мнением о защитнике Нике Бэйлене.
«Удивил ли Бэйлен в драке? Ник всегда отличался характером и неуступчивостью, всегда был по-спортивному злым и мог, если надо, подраться, что он сегодня и сделал. За команду — всегда. Может, он летом готовится, мы об этом не говорили. Знаю, что он всегда уделяет своему здоровью и подготовке много внимания. Может, и берёт уроки единоборств.
Свежесть была нужна, поэтому решили внести коррективы в состав. Ребята молодцы, держали себя в форме без игровой практики. Матч показал, что они готовы. У нас есть ещё ребята, все готовы играть. Если будет необходимость кого-то поменять, уверен, ребята так же войдут и усилят состав.
Проанализировали прошлый матч, сказали ребятам, что не надо смотреть на игру соперника, надо играть в свой хоккей. Сегодня у нас это получилось — вышли заряженными, сыграли активнее, без лишних потерь. Особо ничего не меняли, просто сделали вывод из прошлого матча», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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