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Крикунов: у динамовцев не хватило силёнок, ЦСКА лучше подготовился и спокойно работал

Крикунов: у динамовцев не хватило силёнок, ЦСКА лучше подготовился и спокойно работал
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал вылет московского «Динамо» после поражения в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4).

«У динамовцев не хватило силёнок. У них была тяжёлая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза на отдых. Даже проигрывая 0:3, армейцы спокойно работали и выиграли 4:0 в третьем периоде. ЦСКА лучше подготовился, лучше сработал тренер по физподготовке. Хотя у Динамо тоже были шансы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов провёл не лучший первый период, потом проснулся, играл лучше. Всё вместе наложилось. Не знаю, какие санкции нужно применять к Кудашову, это пусть решает руководство», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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