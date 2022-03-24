Крикунов: у динамовцев не хватило силёнок, ЦСКА лучше подготовился и спокойно работал

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал вылет московского «Динамо» после поражения в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4).
«У динамовцев не хватило силёнок. У них была тяжёлая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза на отдых. Даже проигрывая 0:3, армейцы спокойно работали и выиграли 4:0 в третьем периоде. ЦСКА лучше подготовился, лучше сработал тренер по физподготовке. Хотя у Динамо тоже были шансы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов провёл не лучший первый период, потом проснулся, играл лучше. Всё вместе наложилось. Не знаю, какие санкции нужно применять к Кудашову, это пусть решает руководство», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 24 марта 2022
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:48
-
07:05
-
06:00
-
05:44
-
05:34
-
05:25
-
04:58
-
04:42
-
03:37
- 23 марта 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:31
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:00
-
20:51
-
20:47