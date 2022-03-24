Михеев забросил 9-ю шайбу «Торонто» в меньшинстве. Это лучший результат клуба с 2006 года

27-летний российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2), благодаря чему «кленовые листья» повторили лучшее достижение за последние 16 лет.

Как сообщает официальный сайт турнира, Михеев забил девятый гол «Торонто» в меньшинстве в этом сезоне, теперь они разделяют лидерство в лиге с «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». В последний раз «Мэйпл Лифс» забрасывали столько же в меньшинстве за одну кампанию в сезоне-2005/2006.

В текущем сезоне Михеев принял участие в 34 матчах за «Торонто», в которых набрал 18 (13+5) очков при коэффициенте полезности «+6», заработав 14 минут штрафного времени.