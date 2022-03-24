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Сёмин: моя мечта, чтобы красноярский клуб оказался в КХЛ. Дай бог у нас всё получится

Сёмин: моя мечта, чтобы красноярский клуб оказался в КХЛ. Дай бог у нас всё получится
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Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин, который был назначен на пост советника генерального директора красноярского «Сокола» Дениса Луговика, рассказал о своих целях на новой должности.

«Я с удовольствием принял предложение. Фронт работы всегда один – добиваться результата. Моя мечта, чтобы красноярский клуб оказался в КХЛ. Дай бог у нас всё получится. Будем вместе работать на благо нашего красноярского хоккея», – цитирует Сёмина официальная группа Министерства спорта Красноярского края во «Вконтакте».

Напомним, хоккеист имеет опыт игры в НХЛ – выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

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