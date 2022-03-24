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«Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

«Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (дубль), Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. Единственный гол «Авангарда» на 28-й минуте забил Арсений Грицюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт в серии (2-2), уступив в первых двух встречах на домашнем льду (1:8, 5:7).

Следующий матч между «Магниткой» и «Авангардом» пройдёт в субботу, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
24 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Майе (Коростелёв, Карпов) – 07:26 (5x5)   0:2 Зернов (Голдобин, Карпов) – 09:44 (5x5)   0:3 Лайпсик (Яковлев, Маклюков) – 11:20 (5x5)   1:3 Грицюк (Емелин) – 27:34 (5x4)   1:4 Карри (Маклюков) – 30:24 (5x5)   1:5 Зернов (Карпов) – 54:07 (en)
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