«Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (дубль), Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. Единственный гол «Авангарда» на 28-й минуте забил Арсений Грицюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Ильи Воробьёва сумели сравнять счёт в серии (2-2), уступив в первых двух встречах на домашнем льду (1:8, 5:7).



Следующий матч между «Магниткой» и «Авангардом» пройдёт в субботу, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 15:00 по московскому времени.



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