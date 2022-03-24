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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 24 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 24 марта
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Сегодня, 24 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург», на Западе сыграли московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА.

«Магнитка» одержала крупную гостевую победу над «Авангардом» со счётом 5:1. Подопечные Ильи Воробьёва сравняли счёт в серии — 2-2.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
24 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Майе (Коростелёв, Карпов) – 07:26 (5x5)   0:2 Зернов (Голдобин, Карпов) – 09:44 (5x5)   0:3 Лайпсик (Яковлев, Маклюков) – 11:20 (5x5)   1:3 Грицюк (Емелин) – 27:34 (5x4)   1:4 Карри (Маклюков) – 30:24 (5x5)   1:5 Зернов (Карпов) – 54:07 (en)

Санкт-петербургский СКА в овертайме сломил сопротивление московского «Спартака», одержав третью победу в серии. На счету красно-белых одна победа.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гусев (Моисеев, Воробьёв) – 20:49 (5x5)   1:1 Лехтеря (Локтионов, Широков) – 59:00 (6x5)   1:2 Кузьменко (Ожиганов) – 72:49 (5x5)

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 3-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 2-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 2-2.

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