Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 24 марта

Сегодня, 24 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург», на Западе сыграли московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА.
«Магнитка» одержала крупную гостевую победу над «Авангардом» со счётом 5:1. Подопечные Ильи Воробьёва сравняли счёт в серии — 2-2.
Санкт-петербургский СКА в овертайме сломил сопротивление московского «Спартака», одержав третью победу в серии. На счету красно-белых одна победа.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 3-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 2-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 2-2.
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