«Тампа» проиграла в шести из восьми последних матчей в регулярном сезоне НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
Хоккеисты «молний» уступили в шестой раз за последние восемь встреч. Ранее подопечные Джона Купера проигрывали «Виннипег Джетс» (4:7), «Калгари Флэймз» (1:4), «Эдмонтон Ойлерз» (1:4), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2), «Каролине Харрикейнз» (2:3) и «Бостон Брюинз» (2:3), а также обыграли «Ванкувер Кэнакс» (2:1) и «Сиэтл Кракен» (4:1).
В настоящий момент «Тампа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 63 проведённых встреч. В следующем матче «Лайтнинг» сыграет в гостях с «Детройт Ред Уингз» (26 марта, 19:30 мск).
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