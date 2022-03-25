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Михайлов: то, что чемпионат мира — 2023 у России отберут, это уже давно решённый вопрос

Михайлов: то, что чемпионат мира — 2023 у России отберут, это уже давно решённый вопрос
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по поводу нарушения кодекса этики ИИХФ.

«Везде есть безумцы. Понятно, что это политическое решение, не обдуманное, а чтобы быть рядом с теми, кто делает санкции. Они поддакивают и всё. Это безумцы, они живут сегодняшним днём, а о будущем не думают.
То, что чемпионат мира — 2023 у нас отберут, это уже давно решённый вопрос.

Если они смотрят туда, через океан, что здесь говорить? Для Европы и Запада сейчас нет права, все международные федерации закрыли тот листок, где написано «право». Беспредел творят. Так и запишите», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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