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Тренер «Иртыша» прокомментировал информацию о том, что он избил 11-летнего хоккеиста

Тренер «Иртыша» прокомментировал информацию о том, что он избил 11-летнего хоккеиста
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Тренер хоккейного клуба «Иртыш» Вячеслав Писегов прокомментировал информацию о том, что его подозревают в избиении 11-летнего хоккеиста в Павлодарской области. Ранее подобное заявление сделала мать мальчика Гульсум Алдабергенова.

«Я полностью с этим не согласен, отрицаю этот факт, я никого не бил, не избивал. У этого человека есть неприязнь. Я пришёл в эту команду в 2016 году. Всегда иду на контакт и с детьми, и с родителями. Я буду отстаивать свою честь и обращаться со встречным заявлением», — приводит слова Писегова «КазТАГ».

Отметим, что по этому случаю возбуждено административное производство по статье 73-1 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) КоАП РК. Материал планируется направить в суд.

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