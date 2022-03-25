Василевский не сразу понял, что сделал сейв, и забавно отреагировал на это. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» произошёл забавный момент.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский в одном из моментов встречи совершил сейв, однако не сразу понял это. Судя по всему, вратарь сначала подумал, что пропустил гол, поэтому отчаянно поднял голову вверх. После этого Василевский увидел борьбу хоккеистов на пятачке и доиграл эпизод.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в ночь с 24 на 25 марта в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.