Лямся — о поражении «Салавата»: иностранцы «Трактора» решили исход матча

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:2, 2-3).



«Мы были близки к тому, чтобы выйти вперёд в серии. По самоотдаче ребят было видно, что они заряжены. Была настоящая битва. Можно сказать, что всё решила реализация большинства? Да. У нас были хорошие шансы. Их вратарь и бригада меньшинства провели хороший матч. Соперник воспользовался своим шансом. Иностранцы «Трактора» решили исход матча.



Что нужно сделать «Салавату», чтобы продлить серию? Нам нужно забросить на одну шайбу больше, чем соперник. Не считаю ли, что «Салавату» следовало больше атаковать? Возможно. Хорошая идея», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».