Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Телегин: «Салават» хорош и без легионеров. У них неудобная тактика

С. Телегин: «Салават» хорош и без легионеров. У них неудобная тактика
Комментарии

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2).

«Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались. Анвар Гатиятулин сказал, что у команды было мало эмоция? Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.

В первой встрече дали шанс молодому «Салавату» зацепиться за серию? Мы стараемся играть в свой хоккей. Неважно, что у «Салавата» молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Неважно, сколько потребуется матчей для победы. Самый неудобный нападающий «Салавата»? Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять», — приводит слова Телегина «Горобзор.ру».

Новость по теме
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата» и вышел вперёд в серии — 3-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022