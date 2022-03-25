С. Телегин: «Салават» хорош и без легионеров. У них неудобная тактика

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2).
«Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались. Анвар Гатиятулин сказал, что у команды было мало эмоция? Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.
В первой встрече дали шанс молодому «Салавату» зацепиться за серию? Мы стараемся играть в свой хоккей. Неважно, что у «Салавата» молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Неважно, сколько потребуется матчей для победы. Самый неудобный нападающий «Салавата»? Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять», — приводит слова Телегина «Горобзор.ру».
- 25 марта 2022
-
21:00
-
20:41
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:16
-
19:10
-
18:51
-
18:19
-
18:07
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:16
-
12:40
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00