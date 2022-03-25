С. Телегин: «Салават» хорош и без легионеров. У них неудобная тактика

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2).

«Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались. Анвар Гатиятулин сказал, что у команды было мало эмоция? Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.



В первой встрече дали шанс молодому «Салавату» зацепиться за серию? Мы стараемся играть в свой хоккей. Неважно, что у «Салавата» молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Неважно, сколько потребуется матчей для победы. Самый неудобный нападающий «Салавата»? Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять», — приводит слова Телегина «Горобзор.ру».