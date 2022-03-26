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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 26 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 26 марта
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Сегодня, 26 марта, состоится десятый игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной и Восточной конференциях пройдёт по одной встрече.

В 15:00 по московскому времени «Металлург» в Магнитогорске примет «Авангард». Счёт в серии равный — 2-2. В 17:00 в Санкт-Петербурге СКА сыграет с московским «Спартаком». На данный момент армейцы обыгрывают красно-белых — 3-1.

В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0) и вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, челябинский «Трактор» же вышел вперёд в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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