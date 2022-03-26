Шестёркин вышел на третье место по победам в сезоне НХЛ, сыграв меньше прямых конкурентов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:1.

Голкипер хозяев Игорь Шестёркин отразил 20 бросков из 21 и записал на свой счёт 31-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ. Российский вратарь вышел на третье место по победам в сезоне НХЛ, повторив результат голкипера «Каролины Харрикейнз» Фредерика Андерсена и вратаря «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сароса.

При этом стоит заметить, что Шестёркин одержал 31 победу в 43 матчах, тогда как Андерсену и Саросу понадобилось 44 и 54 матча соответственно.

Первое место в лиге делят вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри и голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Канадец одержал 32 победы в 51 матче, а Василевский выиграл столько же матчей из 50 встреч.