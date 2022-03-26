Лавиолетт о голе Овечкина: вы всегда должны уважать факт, что Ови может прийти и щёлкнуть

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал гол российского капитана команды Александра Овечкина в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

«Вы всегда должны уважать тот факт, что он может прийти и просто щёлкнуть из дальней части метки для вбрасывания. Я думаю, это был хороший ход», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.

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Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов). Александр Овечкин в этой встрече забил гол из правого круга вбрасывания и реализовал решающую попытку в послематчевой серии.