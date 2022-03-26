Тренер «Металлурга» бурно отреагировал на решение судей, не согласившись с ним. Видео

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К середине первого периода хозяева ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте матча форвард магнитогорцев Семён Кошелев получил повреждение, столкнувшись с Николаем Прохоркиным в средней зоне. Вероятно, нападающий омичей попал сопернику в голову, однако судьи, посовещавшись, оставили эпизод без внимания.

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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв остался недоволен решением судей и ярко отреагировал на этот момент, активно призвав трибуны бурно поддержать команду.

Видео реакции можно посмотреть здесь.

Напомним, счёт в серии равный — 2-2.