«Вегас» за 112 секунд отыгрался с 0:3 в матче с «Чикаго»

В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс».



К середине третьего периода ничья — 3:3.



«Чикаго» вёл к концу второго периода в счёте — 3:0, однако «Вегасу» на старте третьего периода удалось за 112 секунд сравнять счёт. В составе «Голден Найтс» отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон и Джек Айкел.



У «Чикаго» в первом и втором периодах заброшенными шайбами отметились Доминик Кубалик, Джонатан Тэйвз и Дилан Строум.



«Вегас Голден Найтс» занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, «Чикаго Блэкхоукс» идёт на 14-й позиции на Западе.