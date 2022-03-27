«Вегас» за 112 секунд отыгрался с 0:3 в матче с «Чикаго»
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс».
К середине третьего периода ничья — 3:3.
«Чикаго» вёл к концу второго периода в счёте — 3:0, однако «Вегасу» на старте третьего периода удалось за 112 секунд сравнять счёт. В составе «Голден Найтс» отличились Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон и Джек Айкел.
У «Чикаго» в первом и втором периодах заброшенными шайбами отметились Доминик Кубалик, Джонатан Тэйвз и Дилан Строум.
«Вегас Голден Найтс» занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, «Чикаго Блэкхоукс» идёт на 14-й позиции на Западе.
Комментарии
- 27 марта 2022
-
01:18
-
00:24
- 26 марта 2022
-
23:50
-
23:20
-
23:13
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:31
-
21:01
-
20:53
-
20:35
-
20:32
-
20:24
-
20:14
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:46
-
19:23
-
19:00
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:52
-
17:45
-
17:28
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:29
Партнерский контент