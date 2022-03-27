Кирилл Капризов — первый россиянин набравший 80 очков в этом сезоне НХЛ

24-летний нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первым российским игроком в НХЛ, кому удалось набрать 80 очков в этом сезоне.

Капризов оформил дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс», забросив 34-ю и 35-ю шайбы в сезоне. Также в предыдущих матчах Кирилл отдал 45 голевых передач. Чтобы достичь отметки в 80 очков в нынешнем сезоне, ему потребовалось сыграть 62 матча.

Сейчас Кирилл делит седьмое место по количеству очков в сезоне с Джеем Ти Миллером из «Ванкувер Кэнакс», лидирует в списке нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 95 баллами. Среди россиян в 30 лучших по этому показателю входят: игроки «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин — 11-й (78) и Евгений Кузнецов — 27-й (65), форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 15-й (74) и тридцатку замыкает нападающий «Флорида Пантерз» Александр Барков (64).