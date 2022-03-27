Сошников избежал дисквалификации за удар в голову в матче «Металлург» — «Авангард»

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ рассмотрел эпизод пятой игры второго раунда серии между магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом» (5:2, 3-2 в серии), в котором 28-летний нападающий «ястребов» Никита Сошников нанёс удар в голову 31-летнему нападающему соперников Павлу Акользину.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Никиту Сошникова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление СДК, опубликованное на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Напомним, за грубый фол на Акользине Сошников получил наказание в виде удаления до конца матча. В текущем плей-офф Никита провёл 11 матчей, в которых набрал семь (4+3) очков и заработал показатель полезности «+4».
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