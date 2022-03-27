Пашков: «Спартак» на равных сражался с одним из фаворитов Кубка Гагарина в лице СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии СКА – «Спартак».
«Считаю, что армейский финал на Западе закономерен. На сегодняшний день ЦСКА и СКА – две наиболее стабильные команды по классу и исполнительскому мастерству, нежели остальная группа. Думаю, что всё справедливо. «Спартаку», вылетевшему из плей-офф, усугубили условия, потому что он пропускал первый тур. Пауза без матчей увеличилась, не было игровой практики.
Однако важно заметить, что москвичи всё равно показали себя в серии со СКА с лучшей стороны. Может, не хватило класса и мастерства, про которые мы уже упомянули, отсюда неважная реализация моментов в последних матчах. А вот психологическое состояние и победный дух спартаковцев меня удивили, «Спартак» выглядел хорошо. СКА по делу получал минимальную разницу в счёте на протяжении всей серии. «Спартак» на равных сражался с одним из фаворитов Кубка Гагарина в лице СКА», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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