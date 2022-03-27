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Пашков – об игре «Металлурга»: Воробьёв выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея

Пашков – об игре «Металлурга»: Воробьёв выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии «Металлург» – «Авангард» в полуфинале Восточной конференции.

«Магнитогорск на подъёме, мы это видим по серии с «Авангардом», в которой уральцы ушли со счёта 0-2 и уже ведут со счётом 3-2. Похвально, что «Металлург» пришёл в себя и переломил серию, но она ещё не закончена. Думаю, что на это противостояние повлиял и тот факт, что многие команды подошли к плей-офф не в идеальных игровых кондициях. Причины всем известны: скомканный календарь и прочие неурядицы. Крупные счета, перепад побед и поражений в том числе отсюда. Что касается главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва, то он выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея. Он постоянно делает шаги вперёд и растёт как специалист», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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